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Посол США после обвинений Байдена заверила, что он уважает Зеленского

Катерина ТищенкоСуббота, 11 июня 2022, 23:55
Владимир Зеленский и Джо Байден, иллюстративное фото, Getty Images

Посол США в Украине Бриджит Бринк уверяет, что президент США Джо Байден "очень уважает" президента Украины Владимира Зеленского и его лидерство во время полномасштабной войны.

Источник: комментарий Бринк по поводу заявления Байдена о том, что Зеленский "не хотел слышать" предупреждений о вторжении РФ, предоставленный УП посольством США

Дословно: "Это не заслуживает того, чтобы быть новостью. Россия пытается уничтожить украинскую нацию и ее культуру, Соединенные Штаты не останутся в стороне и не позволят этому произойти. Президент Зеленский и народ Украины вдохновили мир своей храбростью и стойкостью, показав миру, что Украина никогда не будет покорена Россией.

Президент Байден очень уважает президента Зеленского и лидерство, которое он продемонстрировал во время этой войны".

Детали: Бринк напомнила, что США уже предоставили 5,3 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности, в том числе 4,6 миллиарда долларов после того, как Россия начала полномасштабное вторжение. Посол пообещала, что США вместе с союзниками и партнерами будут продолжать поддерживать Украину.

Что предшествовало: В пятницу президент США Джо Байден заявил, что президент Украины Владимир Зеленский игнорировал его предупреждение о намерении России вторгнуться в Украину.

В ответ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Киеве знали о подготовке Россией вторжения и готовились к нему, а другие государства, несмотря на наличие разведданных о подготовке нападения, затянули с поставками тяжелого оружия.

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Темы: СШАБайденЗеленскийРосcия
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