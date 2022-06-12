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Під Мелітополем українці здали окупантам "козаків", які їх оббирали на черешні, – ЗМІ

Олена РощінаНеділя, 12 червня 2022, 07:47

У селі Терпіння Мелітопольського району "козаки"-колаборанти збирали гроші з продавців черешні – селяни поскаржилися на це російським спецслужбам.

Джерело: РИА Мелитополь

Дослівно: "У селі Терпіння Мелітопольського району гаряча пора збору врожаю черешні. У місцевих зрадників-козаків теж сезон "сінокосу".

Саме папахоносцям окупаційна влада довірила охороняти гуртовий черешневий ринок. А вони, відчувши владу, пішли по торгівцях і стали вимагати заплатити їм.

Обіцянки платити по 20 доларів на день на руки, як хвалилися козаки, орки не дотримали. І колаборанти вирішили самі собі заробити на хліб із маслом та ікрою".

Деталі: За даними місцевого видання, покривав "козаків" місцевий гауляйтер – 52-річний Юрій Волжанін.

Але, як пише видання, "в Україні селяни звикли до бунтарства" – тож одразу повідомили спецслужбам про витівки "козаків", які підрядилися охороняти громадський порядок.

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У результаті ФСБшники викликали Юрія Волжаніна на бесіду й винесли йому догану.

За даними місцевих журналістів, у Мелітополі цього року добрий врожай черешні, але через заборону окупантів вивозити ягоди на підконтрольну Україні територію на оптових ринках міста та Мелітопольського району кілограм черешні продають по 10 грн. 

Єдиний напрямок, куди дозволено везти черешню з Мелітополя на продаж, – Крим. І там ціна ягід – 150 рублів за кілограм. Навіть якщо порахувати за курсом, встановленим псевдогубернатором Євгеном Балицьким, це 75 гривень.

Цьому передувало: Днями колаборант Андрій Сігута заявив про вивезення черешні з окупованого росіянами Мелітополя до окупованого Криму і про "обвал цін".

Теми: МелітопольЗапорізька областьокупація
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