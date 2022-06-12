Под Мелитополем украинцы сдали оккупантам "казаков", которые их обирали на черешне, – СМИ

В селе Терпение Мелитопольского района "казаки"-коллаборанты собирали деньги с продавцов черешни – сельчане пожаловались российским спецслужбам на это.

Источник: РИА Мелитополь

Дословно: "В селе Терпение Мелитопольского района горячая пора сбора урожая черешни. У местных предателей-казаков тоже сезон "сенокоса".

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Именно папахоносцам оккупационная власть доверила охранять оптовый черешневый рынок. А они, почувствовав власть, пошли по торгующим и стали требовать заплатить им мзду.

Обещания платить по 20 долларов в день на руки, как хвастались казаки, орки не сдержали. И коллаборанты решили сами себе заработать на хлеб с маслом и икрой".

Детали: По данным местного издания, покрывал "казаков" местный гауляйтер – 52-летний Юрий Волжанин.

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Но, как пишет издание, "в Украине сельчане привыкли к бунтарству" – и тут же сообщили спецслужбам о делишках "казаков", которые подрядились охранять общественный порядок.

В итоге ФСБшники вызвали Юрия Волжанина на беседу и сделали ему выговор.

По данным местных журналистов, в Мелитополе в этом году хороший урожай черешни, но из-за запрета оккупантов вывозить ягоды на подконтрольную Украине территорию на оптовых рынках города и Мелитопольского района килограмм черешни продают по 10 грн.

Единственное направление куда разрешено везти черешню из Мелитополя на продажу – Крым. И там ценачерешни – 150 рублей за килограмм. Даже если посчитать по курсу, установленному псевдо-губернатором Евгением Балицким, это 75 гривен.

Этому предшествовало: На днях коллаборант Андрей Сигута заявил о вывозе черешни из оккупированного россиянами Мелитополя в оккупированный Крым и об "обвале цен".