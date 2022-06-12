Білорусь на кордоні з Україною розгортає додаткові станції РЕБ – штаб
Неділя, 12 червня 2022, 07:55
На кордоні з Україною Білорусь розгортає додаткові засоби радіоелектронної боротьби.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "У прикордонних районах республіки Білорусь проводяться додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску та розгортання додаткових засобів радіоелектронної боротьби".
Передісторія:
- Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтягнув Захід".
- Раніше влада Білорусі заявила про продовження військових навчань на кордоні з Україною та західними країнами.
- А ще Лукашенко встиг зробити низку тривожних заяв: про створення оперативного командування для військ на кордоні з Україною, про купівлю російських С-400 та "Іскандерів" і навіть про створення "народного ополчення".
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