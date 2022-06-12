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Білорусь на кордоні з Україною розгортає додаткові станції РЕБ – штаб

Ольга Глущенко Неділя, 12 червня 2022, 07:55
фото: Радіо Свобода

На кордоні з Україною Білорусь розгортає додаткові засоби радіоелектронної боротьби.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У прикордонних районах республіки Білорусь проводяться додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску та розгортання додаткових засобів радіоелектронної боротьби".

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Теми: БілорусьУкраїнавійна
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