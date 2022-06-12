Беларусь на границе с Украиной разворачивает дополнительные станции РЭБ – штаб
Воскресенье, 12 июня 2022, 07:55
На границе с Украиной Беларусь разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "В приграничных районах республики Беларусь проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертыванию дополнительных средств радиоэлектронной борьбы".
Предыстория:
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттяпал Запад".
- Ранее власти Беларуси заявили о продолжении военных учений на границе с Украиной и западными странами.
- А еще Лукашенко успел сделать ряд тревожных заявлений: о создании оперативного командования для войск на границе с Украиной, о покупке российских С-400 и Искандеров и даже о создании "народного ополчения".
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