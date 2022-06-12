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Беларусь на границе с Украиной разворачивает дополнительные станции РЭБ – штаб

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 07:55
Беларусь на границе с Украиной разворачивает дополнительные станции РЭБ – штаб
фото: Радио Свобода

На границе с Украиной Беларусь разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В приграничных районах республики Беларусь проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертыванию дополнительных средств радиоэлектронной борьбы".

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Темы: БеларусьУкраинавойна
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