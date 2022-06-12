Внаслідок ракетного удару по Чорткову Тернопільської області увечері 11 червня постраждало 23 особи, серед яких цивільні та військові.

Джерело: голова Тернопільської ОВА Володимир Труш у Telegram

Деталі: Десятеро постраждалих від ракетного удару у Чорткові досі перебувають у лікарнях.

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Дослівно: "Загалом за медичною допомогою звернулися 23 особи: як цивільні, так і військові. Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості.

Серед постраждалих – дівчинка 12 років з Харкова. Її сім'я, після початку повномасштабного вторгнення, переїхала на Тернопільщину".

Більше деталей: Раніше Труш повідомив, що один з ракетних ударів влучив у газову трубу, тому газ одразу вимкнули по всьому місту.

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Наголошується, що удар ракет був по об'єктах цивільної інфраструктури.

Що передувало: У Чорткові Тернопільської області сталися вибухи під час повітряної тривоги.