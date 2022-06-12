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Ракетний удар по Тернопільщині: поранені понад 20 людей

Роман ПетренкоНеділя, 12 червня 2022, 10:44
фото ілюстративне

Внаслідок ракети, яку росіяни запустили по Чортківщині Тернопільської області увечері 11 червня загиблих немає, проте є постраждалі.

Джерело: глава Тернопільської ОДА Володимир Труш, брифінг Ради оборони Тернопільщини

Пряма мова Труша: "На щастя жертв немає. Усю ніч надавали допомогу постраждалим, серед яких діти.

Зараз працюємо над ліквідацією руйнувань та фіксацією пошкодженого майна цивільних громадян".

Деталі: Труш обіцяє пізніше розповісти детально про потерпілих та масштаби руйнувань.

Оновлено: Під час брифінгу стало відомо, що постраждали 22 людини, серед них дитина 12 років, якій наклали шви, і 7 жінок.

Стан у всіх задовільний, деякі досі у лікарні. Важко поранених немає. Більшість постраждалих – люди, які проживали у будинках поруч з місцем удару ракет.

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Глава ОДА розповів, що один з ракетних ударів попав у газову трубу, тому газ одразу вимкнули по всьому місту.

Наголошується, що удар ракет спричинений по об'єктах цивільної інфраструктури.

Нагадаємо: У Чорткові Тернопільської області сталися вибухи під час повітряної тривоги.

Теми: Тернопільська областьобстрілвійнаРосія
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