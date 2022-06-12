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Удар по Чорткову Тернопольской области: 23 пострадавших, 10 до сих пор в больнице

Роман Петренко, Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 18:22

В результате ракетного удара по Чорткову Тернопольской области вечером 11 июня пострадали 23 человека, среди которых гражданские и военные.

Источник: глава Тернопольской ОВА Владимир Труш в Telegram

Детали: Десять пострадавших от ракетного удара в Чорткове до сих пор находятся в больницах.

Дословно: "В общей сложности за медицинской помощью обратились 23 человека: как гражданские, так и военные. Все потерпевшие получили повреждение легкой и средней степени тяжести.

Среди пострадавших – девочка 12 лет из Харькова. Ее семья, после начала полномасштабного вторжения, переехала в Тернопольскую область".

Больше деталей: Ранее Труш сообщил, что один из ракетных ударов попал в газовую трубу, поэтому газ сразу отключили по всему городу.

Отмечается, что удар ракет был по объектам гражданской инфраструктуры.

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Что предшествовало: В Чорткове Тернопольской области произошли взрывы во время воздушной тревоги.

Темы: Тернопольская областьобстрелвойнаРосcия
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обновлено от 9:04Удар по Чорткову Тернопольской области: 23 пострадавших, 10 до сих пор в больнице
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