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Посадовець Генштабу влаштував стрілянину в спальному районі Києва, Резніков відреагував

Роман ПетренкоНеділя, 12 червня 2022, 09:58
Посадовець Генштабу влаштував стрілянину в спальному районі Києва, Резніков відреагував
скріншот

Міністр оборони Олексій Резніков наказав розпочати службове розслідування щодо посадовця Генштабу, який влаштував стрілянину в спальному районі Києва.

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова Резнікова: У п‘ятницю у місті Києві стався епізод, на який мені хотілося негайно відреагувати не тільки як міністру і громадянину, що багато років виступає за легалізацію і належне впорядкування обігу зброї. А як батьку та дідусю…

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Якщо у встановленому порядку підтвердяться факти, що внаслідок дій посадовця була загроза настання тяжких наслідків, а саме – ризик для життя та здоров’я дитини, буде зроблено все для справедливого покарання.

Коли людина на військовій посаді, маючи погони й одягнена у форму, застосовує свою зброю у спальному районі столиці – буде реакція".

Деталі: За словами Резнікова, той військовий – посадовець Генштабу, керівник одного з управлінь. На час розслідування його відсторонили.

Міністр створив спеціальну комісію на чолі з заступником Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком.

Резніков не надав ніякої додаткової інформації. Наразі невідомо, в чому саме полягав інцидент і коли він стався.

Оновлено: У соцмережах пишуть, що посадовець Генштабу погрожував охоронцям та відвідувачам житлового комплексу в Києві після того, як потрапили там у ДТП.

Уточнюється, що він вистрілив і ледве не попав у дітей, які гуляли біля під'їзду.

Теми: РезніковГенштабзброя
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