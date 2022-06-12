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Чиновник Генштаба устроил стрельбу в спальном районе Киева, Резников отреагировал

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 июня 2022, 09:58
Чиновник Генштаба устроил стрельбу в спальном районе Киева, Резников отреагировал
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Министр обороны Алексей Резников приказал начать служебное расследование в отношении чиновника Генштаба, устроившего стрельбу в спальном районе Киева.

Источник: Резников в Facebook, соцмережі

Прямая речь Резникова: В пятницу в Киеве случился эпизод, на который мне хотелось немедленно отреагировать не только как министру и гражданину, много лет выступающему за легализацию и надлежащее упорядочение оборота оружия. А как отцу и дедушке…

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Если в установленном порядке подтвердятся факты, что в результате действий должностного лица была угроза наступления тяжелых последствий, а именно риск для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания.

Когда человек на военной должности, имея погоны и одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы – будет реакция".

Детали: По словам Резникова, тот военный – чиновник Генштаба, руководитель одного из управлений. На время расследования был отстранен.

Министр создал специальную комиссию во главе с заместителем Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком.

Резников не предоставил никакой дополнительной информации. Пока неизвестно, в чем именно заключался инцидент и когда он произошел.

Обновлено: В соцсетях пишут, что чиновник Генштаба угрожал охранникам и посетителям жилого комплекса в Киеве после того, как попали там в ДТП.

Уточняется, что он выстрелил и чуть не попал в гулявших у подъезда детей.

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Темы: РезниковГенштаборужие
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