Чиновник Генштаба устроил стрельбу в спальном районе Киева, Резников отреагировал
Министр обороны Алексей Резников приказал начать служебное расследование в отношении чиновника Генштаба, устроившего стрельбу в спальном районе Киева.
Источник: Резников в Facebook, соцмережі
Прямая речь Резникова: В пятницу в Киеве случился эпизод, на который мне хотелось немедленно отреагировать не только как министру и гражданину, много лет выступающему за легализацию и надлежащее упорядочение оборота оружия. А как отцу и дедушке…
Если в установленном порядке подтвердятся факты, что в результате действий должностного лица была угроза наступления тяжелых последствий, а именно риск для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания.
Когда человек на военной должности, имея погоны и одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы – будет реакция".
Відео інциденту, коли нетверезому працівник Генштабу влаштував стрілянину в київському ЖК.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 12, 2022
Відео УП передали жителі pic.twitter.com/yrJgaQ1vkO
Детали: По словам Резникова, тот военный – чиновник Генштаба, руководитель одного из управлений. На время расследования был отстранен.
Министр создал специальную комиссию во главе с заместителем Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком.
Резников не предоставил никакой дополнительной информации. Пока неизвестно, в чем именно заключался инцидент и когда он произошел.
Обновлено: В соцсетях пишут, что чиновник Генштаба угрожал охранникам и посетителям жилого комплекса в Киеве после того, как попали там в ДТП.
Уточняется, что он выстрелил и чуть не попал в гулявших у подъезда детей.
Фінал історії з горе-стрілком у Києві, який влаштував стрілянину в ЖК https://t.co/dpWBqEszhx pic.twitter.com/exllMyHrky— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 12, 2022