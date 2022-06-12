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У Держдумі РФ відреагували на пропозицію ексміністра Польщі дати Україні ядерну зброю: Європи не стане

Денис КарловськийНеділя, 12 червня 2022, 15:43
вячеслав володін. фото: пресслужба держдуми рф

Голова Держдуми РФ Вячеслав Володін лякає, що в разі виконання пропозиції ексміністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського з надання ядерного озброєння Україні, ядерний конфлікт знищить Європейський континент.

Джерело: telegram-канал Володіна

Пряма мова Володіна: "Сікорський провокує ядерний конфлікт у центрі Європи. Він не думає про майбутнє ані України, ані Польщі. У разі реалізації його пропозицій цих країн не стане, а заразом і Європи.

Саме через таких, як Сікорський, необхідно звільнити Україну не лише від нацистської ідеології, але й демілітаризувати її, забезпечивши без’ядерний статус країни".

Деталі: Володін також попередив, що в Європі буде ще більше проблем через таких депутатів, як Сікорський. 

Голова Держдуми РФ порадив позбавити мандата ексміністра Польщі, примусити його пройти психіатричний огляд та зачинити його вдома.

Нагадаємо: Україна вже має без’ядерний статус, добровільно утилізувавши весь свій ядерний боєзапас відповідно до Будапештського меморандуму 1994 року. За ним Україні гарантували недоторканність її кордонів та суверенітету. Серед гарантів була також і Російська Федерація.

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Що було раніше: Депутат Європейського парламенту й колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував передати Україні ядерне озброєння. Він аргументував це тим, що Росія порушила взяті на себе зобов’язання в рамках Будапештського меморандуму поважати суверенітет і територіальну цілісність України, тому доречно повернути Києву ядерну зброю, від якої українці добровільно відмовились.

Теми: ядерна зброяДерждумаПольщаРосія
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