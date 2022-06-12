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В Госдуме РФ отреагировали на предложение экс-министра Польши дать Украине ядерное оружие: Европы не станет

Денис КарловскийВоскресенье, 12 июня 2022, 15:43
вячеслав володин. фото: пресс-служба госдумы рф

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пугает, что в случае реализации предложения бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского по предоставлению ядерного вооружения Украине, возможный ядерный конфликт уничтожит Европейский континент.

Источник: telegram-канал Володина

Прямая речь Володина: "Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы. Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. В случае реализации его предложений этих стран не станет, как впрочемь и Европы.

Именно из-за таких как Сикорский необходимо освободить Украину не только от нацистской идеологии, но и демилитаризировать ее, обеспечив безъядерный статус страны".

Детали: Володин также предупредил, что в Европе будет еще больше проблем из-за таких депутатов, как Сикорский.

Глава Госдумы РФ посоветовал лишить мандата экс-министра Польши, заставить его пройти психиатрическое освидетельствование и закрыть его дома.

Напомним: Украина уже имеет безъядерный статус, добровольно утилизировав весь свой ядерный боезапас в соответствии с Будапештским меморандумом 1994 года. За ним Украине гарантировали неприкосновенность границ и суверенитета. Среди гарантов была также и Российская Федерация.

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Что было раньше: Депутат Европейского парламента и бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Украине ядерное вооружение. Он аргументировал это тем, что Россия нарушила взятые на себя обязательства в рамках Будапештского меморандума уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, потому уместно вернуть Киеву ядерное оружие, от которого украинцы добровольно отказались.

Темы: ядерное оружиеГосдумаПольшаРосcия
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