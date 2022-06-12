У МЗС РФ натякнули, що можуть завдати ядерного удару по Польщі

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що депутат Європарламенту від Польщі, екс-глава МЗС країни Радослав Сікорський, який запропонував повернути Україні ядерну зброю через порушення Росією Будапештського меморандуму, ставить під удар польський народ.

Джерело: Захарова у Telegram

Дослівно: "Польські політики, які контролюються американським приводним ременем, проявляють екстремістську ідеологію, розповсюджують ненависть, розпалюють конфлікти, а тепер ще й загрожують планеті порушенням режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

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Але найголовніше – вони ставлять під удар польський народ, який втягують у ядерний переділ світу".

Що передувало: Депутат Європейського парламенту та колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю "Еспреесо" запропонував передати Україні ядерне озброєння. Він аргументував це тим, що Росія порушила взяті на себе зобов'язання у рамках Будапештського меморандуму поважати суверенітет та територіальну цілісність України, тому доречно повернути Києву ядерну зброю, від якої українці добровільно відмовилися.

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що у разі реалізації пропозиції Сікорського щодо надання ядерного озброєння Україні можливий ядерний конфлікт знищить Європейський континент.

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Довідково: Україна добровільно утилізувала весь свій ядерний боєзапас відповідно до Будапештського меморандуму 1994 року. Згідно з ним, Україні гарантували недоторканність кордонів та суверенітету. Серед гарантів була також Російська Федерація. РФ у 2014 році незаконно анексувала український Крим і через своїх маріонеток вела війну на Донбасі, а з 24 лютого 2022 року розпочала відкрите повномасштабне вторгнення в Україну.