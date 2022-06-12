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В МИД РФ намекнули, что могут нанести ядерный удар по Польше

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 16:15
Мария Захарова, Getty Images

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что депутат Европарламента от Польши, экс-глава МИД страны Радослав Сикорский, предложивший вернуть Украине ядерное оружие из-за нарушения Россией Будапештского меморандума, ставит под удар польский народ.

Источник: Захарова в Telegram

Дословно: "Польские политики, которые контролируются американским приводным ремнём, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь ещё и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия.

Но самое главное – они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира".

Что предшествовало: Депутат Европейского парламента и бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Украине ядерное вооружение. Он аргументировал это тем, что Россия нарушила взятые на себя обязательства в рамках Будапештского меморандума уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, потому уместно вернуть Киеву ядерное оружие, от которого украинцы добровольно отказались.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в случае реализации предложения Сикорского по предоставлению ядерного вооружения Украине, возможный ядерный конфликт уничтожит Европейский континент.

Справка: Украина добровольно утилизировала весь свой ядерный боезапас в соответствии с Будапештским меморандумом 1994 года. Согласно нему, Украине гарантировали неприкосновенность границ и суверенитета. Среди гарантов была также и Российская Федерация. РФ в 2014 году незаконно аннексировала украинский Крым и через своих марионеток вела войну на Донбассе, а с 24 февраля 2022 года начала открытое полномасштабное вторжение в Украину.

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Темы: РосcияПольшаядерное оружие
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