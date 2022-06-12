Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Берлусконі заявив, що двічі телефонував Путіну на початку вторгнення в Україну, але марно

"Європейська правда"Неділя, 12 червня 2022, 16:16

Колишній італійський прем’єр-міністр, лідер правої партії "Вперед, Італіє!" Сільвіо Берлусконі заявив, що на початку вторгнення Росії в Україну двічі безуспішно намагався додзвонитися Владіміру Путіну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Il Messaggero.

"Останнім часом з Путіним я не спілкувався. Ми були дуже гарними друзями. Я двічі телефонував йому з початку цієї "операції" (війни) і не отримав відповіді", – заявив Берлусконі.

Реклама:

Він додав, що вважає війну Росії та України небезпечною, бо не бачить можливостей негайного її завершення. Але стверджує, що якби нині був главою Італії, то зробив би все, щоб припинити конфлікт.

Нагадаємо, Сільвіо Берлусконі та Владіміра Путіна пов’язували тривалі дружні відносини – після 2011 року, коли італієць пішов із посади, він продовжив спілкуватися з главою держави.

У квітні Берлусконі заявив, що "розчарований поведінкою" Путіна через розв’язану ним війну в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

"Він завжди мені здавався людиною здорового глузду, демократії, миру", – сказав тоді експрем’єр Італії.

Теми: ПутінІталіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Путін
Ердоган має надії на відновлення "зернової угоди"
Кулеба пояснив, чому не можна домовлятися про мир з Путіним: Нема довіри
МЗС відреагувало на слова Путіна про єврейське походження Зеленського
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: