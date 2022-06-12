Берлускони заявил, что дважды звонил Путину в начале вторжения в Украину, но тщетно

Бывший итальянский премьер-министр, лидер правой партии "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони заявил, что в начале вторжения России в Украину дважды безуспешно пытался дозвониться Владимиру Путину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Il Messaggero.

"В последнее время с Путиным я не общался. Мы были очень хорошими друзьями. Я дважды звонил по телефону ему с начала этой "операции" (войны) и не получил ответа", - заявил Берлускони.

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Он добавил, что считает войну России и Украины опасной, потому что не видит возможностей немедленного ее завершения. Но утверждает, что будь ныне главой Италии, то сделал бы все, чтобы прекратить конфликт.

Напомним, Сильвио Берлускони и Владимира Путина связывали долгие дружеские отношения – после 2011 года, когда итальянец ушел с должности, он продолжил общаться с главой государства.

В апреле Берлускони заявил, что "разочарован поведением" Путина из-за развязанной им войны в Украине.

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"Он всегда мне казался человеком здравого смысла, демократии, мира", – сказал тогда экспремьер Италии.