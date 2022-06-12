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Уряд Німеччини створить грошовий фонд для вивезення зерна з України

"Європейська правда"Неділя, 12 червня 2022, 17:35

Федеральний уряд Німеччини планує створити фонд для закупівлі зернових контейнерів, щоб прискорити експорт зернових із України в умовах морської блокади.

Про це в інтерв’ю Handelsblatt заявив уповноважений уряду з питань залізничних перевезень Міхаель Тойрер, повідомляє "Європейська правда".

"Ми робимо все можливе, щоб зерно можна було перевозити з України залізницею, щоб запобігти глобальному голоду", – зазначив Тойрер.

Він додав, що уряд обговорює ідею створення фонду для закупівлі зернових контейнерів для пшениці, яких зараз не вистачає. Крім того, йдеться про надання допомоги з терміналами для перевантаження зерна на українському кордоні, бо тамтешня колія ширша.

За оцінками Міхаеля Тойрера, "в найбільш оптимістичному випадку" з 23 мільйон тонн зерна, що зберігаються в Україні, залізницею вдасться вивезти 10 мільйонів.

Перевезеннями займаються федеральний уряд Німеччини, Європейська комісія, а також профільні німецькі асоціації – зокрема Асоціація сільськогосподарських торговців.

Остання також виступає за спрощення перетину зовнішнього кордону ЄС для зернових вантажів та збільшення порогу такого вантажу на одному составі з 40 до 44 тонн.

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Як відомо, Україна разом з партнерами також обговорює можливість створення міжнародної місії для розблокування українського морського експорту та як перший крок вимагає від Росії відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад.

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров за підсумками переговорів у Туреччині в середу заявив, що РФ готова пропускати судна з зерном із українських портів, перекладаючи провину за блокаду на Україну, а також переконував, що роль українського врожаю у глобальній продовольчій безпеці перебільшена.

Раніше міністр закордонних справ України закликав світ не вірити запевненням Росії про те, що потенційними коридорами не скористаються для нападу на українські прибережні міста.

Наразі в умовах морської блокади Росії Україна налагодила два канали експорту зерна – через Польщу та Румунію, а також веде переговори з державами Балтії.

Теми: Німеччинасільське господарствоУкраїнавійна
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