Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Уряд Німеччини створить грошовий фонд для вивезення зерна з України

"Європейська правда"Неділя, 12 червня 2022, 17:35

Федеральний уряд Німеччини планує створити фонд для закупівлі зернових контейнерів, щоб прискорити експорт зернових із України в умовах морської блокади.

Про це в інтерв’ю Handelsblatt заявив уповноважений уряду з питань залізничних перевезень Міхаель Тойрер, повідомляє "Європейська правда".

"Ми робимо все можливе, щоб зерно можна було перевозити з України залізницею, щоб запобігти глобальному голоду", – зазначив Тойрер.

Реклама:

Він додав, що уряд обговорює ідею створення фонду для закупівлі зернових контейнерів для пшениці, яких зараз не вистачає. Крім того, йдеться про надання допомоги з терміналами для перевантаження зерна на українському кордоні, бо тамтешня колія ширша.

За оцінками Міхаеля Тойрера, "в найбільш оптимістичному випадку" з 23 мільйон тонн зерна, що зберігаються в Україні, залізницею вдасться вивезти 10 мільйонів.

Перевезеннями займаються федеральний уряд Німеччини, Європейська комісія, а також профільні німецькі асоціації – зокрема Асоціація сільськогосподарських торговців.

ВІДЕО ДНЯ

Остання також виступає за спрощення перетину зовнішнього кордону ЄС для зернових вантажів та збільшення порогу такого вантажу на одному составі з 40 до 44 тонн.

Як відомо, Україна разом з партнерами також обговорює можливість створення міжнародної місії для розблокування українського морського експорту та як перший крок вимагає від Росії відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад.

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров за підсумками переговорів у Туреччині в середу заявив, що РФ готова пропускати судна з зерном із українських портів, перекладаючи провину за блокаду на Україну, а також переконував, що роль українського врожаю у глобальній продовольчій безпеці перебільшена.

Раніше міністр закордонних справ України закликав світ не вірити запевненням Росії про те, що потенційними коридорами не скористаються для нападу на українські прибережні міста.

Наразі в умовах морської блокади Росії Україна налагодила два канали експорту зерна – через Польщу та Румунію, а також веде переговори з державами Балтії.

Теми: Німеччинасільське господарствоУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Німеччина
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Малював свастику на автівках українців: у Баден-Бадені оштрафували посадовця 
Греція може передати Україні сто танків Leopard 1, які відремонтує Німеччина
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: