Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Правительство Германии создаст денежный фонд для вывоза зерна из Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 12 июня 2022, 17:35

Федеральное правительство Германии планирует создать фонд для закупки зерновых контейнеров для ускорения экспорта зерновых из Украины в условиях морской блокады.

Об этом в интервью Handelsblatt заявил уполномоченный правительства по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер, сообщает "Европейская правда".

"Мы делаем все возможное, чтобы зерно можно было перевозить из Украины по железной дороге, чтобы предотвратить глобальный голод", - отметил Тойрер.

Реклама:

Он добавил, что правительство обсуждает идею создания фонда для закупки зерновых контейнеров для пшеницы, которых сейчас не хватает. Кроме того, речь идет о предоставлении помощи с терминалами для перегрузки зерна на украинской границе, потому что колея там шире.

По оценкам Михаэля Тойрера, "в наиболее оптимистическом случае" из 23 миллионов тонн зерна, хранящихся в Украине, железной дорогой удастся вывезти 10 миллионов.

Перевозками занимаются федеральное правительство Германии, Европейская комиссия, а также профильные немецкие ассоциации – в частности, Ассоциация сельскохозяйственных торговцев.

ВИДЕО ДНЯ

Последняя также выступает за упрощение пересечения внешней границы ЕС для зерновых грузов и увеличение порога такого груза на одном составе с 40 до 44 тонн.

Как известно, Украина вместе с партнерами обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта и, как первый шаг, требует от России отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии о ненападении безопасности.

В то же время, министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в Турции в среду заявил, что РФ готова пропускать суда с зерном из украинских портов, перекладывая вину за блокаду на Украину, а также убеждал, что роль украинского урожая в глобальной продовольственной безопасности преувеличена.

Ранее министр иностранных дел Украины призвал мир не верить заверениям России в том, что потенциальными коридорами не воспользуются для нападения на украинские прибрежные города.

В условиях морской блокады России Украина наладила два канала экспорта зерна через Польшу и Румынию, а также ведет переговоры с государствами Балтии.

Темы: Германиясельское хозяйствоУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Германия
Немецкие истребители будут защищать небо Словакии, которая отдала Украине свои "Миги"
В Германии предупредили о рисках для газоснабжения несмотря на заполненные на 94% хранилища
Нападение на 10-летнего украинца в Германии: посольство отреагировало
Последние новости
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
Все новости...
Реклама: