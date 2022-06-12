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Київщина готова дати відсіч ворогу, фортифікації надійні – ОВА

Катерина ТищенкоНеділя, 12 червня 2022, 20:26
Київщина готова дати відсіч ворогу, фортифікації надійні – ОВА
Олексій Кулеба, фото КМДА

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба запевняє, що прикордонні укріплення Київщини добре облаштовані й надійні.

Джерело: Кулеба у Telegram

Дослівно: "Провели перевірку прикордонних укріплень Київщини і оглянули один із рубежів оборони.

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Хочу вас запевнити, що позиції облаштовані, фортифікації надійні, підготовка сил оборони проводиться систематично. Дякую нашим військовим за гарну роботу".

Деталі: Кулеба додав, що загроза повторного нападу Росії на Київщину існує та існуватиме, доки Україна не переможе в розпочатій РФ війні.

"Київська область готова дати належну відсіч ворогу", - запевнив він.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 30 травня голова Київської військової адміністрації Микола Жирнов заявляв, що ознак формування російських військ для наступу на українську столицю зараз немає, проте небезпека залишається.

Теми: Київська областьвійна
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