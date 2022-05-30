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Небезпека повторного наступу на Київ існує, але підготовки поки не бачимо – голова ВА

Роман ПетренкоПонеділок, 30 травня 2022, 13:55
Небезпека повторного наступу на Київ існує, але підготовки поки не бачимо – голова ВА
генерал жирнов, фото кмда

Голова Київської військової адміністрації генерал Микола Жирнов повідомив, що ознак формування російських військ для наступу на українську столицю зараз немає, проте небезпека залишається.

Джерело: Жирнов, якого цитує КМДА

Пряма мова Жирнова: Наразі, якщо дивитися на Брянську та Курську області, то фактичних ознак формування військ ми не спостерігаємо. Однак знаємо, що Російська Федерація може також використовувати і території Білорусі.

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Київ, як столиця, є пріоритетною ціллю для захоплення російськими військами. Враховуючи значну кількість людського та матеріально-технічного ресурсу в Росії, небезпека повторного наступу залишається.

Ми розуміємо, що для повторного наступу потрібно створити велике угрупування військ, а для цього потрібен час на підготовку. У сьогоднішніх умовах раптово або за короткий термін цього здійснити неможливо.

Ми щодня пильно стежимо за діями противника. Загроза існує та існуватиме доки ми не переможемо, однак Київ готується дати належну відсіч ворогу!".

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Чому це важливо: Останнім часом у мережі почала все частіше з’являтися інформація, що росіяни у разі успіху на Донбасі захочуть знову атакувати Київщину та Чернігівщину.

Думки у політикумі розділилися – одні повідомляють, що це інформаційно-психологічна спецоперація РФ (ІПСО), інші вже радять мінувати північні кордони країни.

Нагадаємо:

  • Росія відправила в Курську область, що на кордоні з Україною, війська артилерію та ракетні установки.
  • Ще у березні Жирнов повідомляв, що росіяни мають зібрати всі наявні людські ресурси та привезти до столиці, аби мати змогу її захопити.

Теми: КМДАКиїввійнаРосія
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