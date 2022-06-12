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Киевщина готова дать отпор врагу, фортификации надежные – ОВА

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 20:26
Киевщина готова дать отпор врагу, фортификации надежные – ОВА
Алексей Кулеба, фото КГГА

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба уверяет, что пограничные укрепления Киевской области хорошо обустроены и надежны.

Источник: Кулеба в Telegram

Дословно: "Провели проверку пограничных укреплений Киевской области и осмотрели один из рубежей обороны.

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Хочу вас заверить, что позиции оборудованы, фортификации надежны, подготовка сил обороны проводится систематически. Спасибо нашим военным за хорошую работу".

Детали: Кулеба добавил, что угроза повторного нападения России на Киевскую область существует и будет существовать до тех пор, пока Украина не победит в начатой РФ войне.

"Киевская область готова дать надлежащий отпор врагу", - заверил он.

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Что предшествовало: 30 мая глава Киевской военной администрации Николай Жирнов заявлял, что признаков формирования российских войск для наступления на украинскую столицу сейчас нет, однако опасность остается.

Темы: Киевская областьвойна
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