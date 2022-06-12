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У 30 країнах світу на День Росії влаштували акції проти вторгнення в Україну

"Європейська правда"Неділя, 12 червня 2022, 20:54

У тридцяти країнах світу російська діаспора 12 червня, яке в Росії є національним святом, влаштувала антивоєнні акції, протестуючи проти вторгнення в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Як повідомила діаспора росіян у Варшаві, 12 червня 1990 року була ухвалена Декларація суверенітету Росії, яка проголошувала принцип поваги до демократичних прав і дотримання принципів міжнародного права.

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"Через 32 роки (після проголошення Дня Росії) Кремль розв’язав злочинну війну проти України, попередньо придушивши демократичні інститути у власній країні… Тому росіяни за кордоном виходять на глобальну акцію, щоб нагадати про дух Декларації суверенітету. Не святкувати, а боротись – за вільну Росію. Свободу від путінізму. Свободу для України. Свободу від пропаганди", – заявили в діаспорі.

Акція в Аделаїді (Австралія)
Акція в Аделаїді (Австралія)
Фото: DW

Зокрема акції відбулися в Новій Зеландії та Австралії. Їхні учасники заявили, що виступають проти "фашистської ідеології "русского мира" і закликають світ зробити все, щоб якнайшвидше зупинити це безумство".

Акція в Брісбені (Австралія)
Акція в Брісбені (Австралія)
Фото: DW

Мітинг проти війни Росії в Україні відбувся також у швейцарській Женеві. У Латвії демонстранти прийшли до посольства Росії з прапорами України, Латвійської Республіки, а також біло-синьо-білими прапорами, які часто використовуються як антивоєнні в РФ.

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Акція в Дюссельдорфі (Німеччина)
Акція в Дюссельдорфі (Німеччина)
Фото: DW

У німецькому Дюссельдорфі акція відбулась під гаслом "Мир – Україні, свободу – Росії". Антивоєнні акції були організовані в інших німецьких містах – Берліні, Франкфурті-на-Майні, Геттингені, Гейдельбергу, Мюнхені.

Також заходи відбулись у Єревані, Відні, Празі, Гельсінкі, Тбілісі, Парижі, Страсбурзі, Мілані, Дубліні, Лондоні, Амстердамі, Мадриді, Стокгольмі, Вашингтоні, Нью-Йорку, Сіетлі й Сан-Франциско.

Теми: війнасвітРосія
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