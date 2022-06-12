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В 30 странах мира в День России устроили акции против вторжения в Украину

"Европейская правда"Воскресенье, 12 июня 2022, 20:54

В тридцати странах мира российская диаспора 12 июня, которое в России является национальным праздником, устроила антивоенные акции, протестуя против вторжения в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Как сообщила диаспора россиян в Варшаве, 12 июня 1990 года была принята Декларация суверенитета России, провозглашавшая принцип уважения демократических прав и соблюдения принципов международного права.

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"Через 32 года (по провозглашении Дня России) Кремль развязал преступную войну против Украины, предварительно подавив демократические институты в собственной стране… Поэтому россияне за рубежом выходят на глобальную акцию, чтобы напомнить о духе Декларации суверенитета. Не праздновать, а бороться – за свободную Россию. Свободу от путинизма. Свободу для Украины. Свободу от пропаганды", – заявили в диаспоре.

Митинг в Аделаиде (Австралия)
Митинг в Аделаиде (Австралия)
Фото: DW

В частности, акции прошли в Новой Зеландии и Австралии. Их участники заявили, что выступают против "фашистской идеологии "русского мира" и призывают мир сделать все, чтобы как можно быстрее остановить это безумие".

Митинг в Брисбене (Австралия)
Митинг в Брисбене (Австралия)
Фото: DW

Митинг против войны России в Украине прошел также в швейцарской Женеве. В Латвии демонстранты пришли в посольство России с флагами Украины, Латвийской Республики, а также бело-сине-белыми флагами, часто используемыми в качестве антивоенных в РФ.

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Митинг в Дюссельдорфе (Германия)
Митинг в Дюссельдорфе (Германия)
Фото: DW

В немецком Дюссельдорфе акция прошла под лозунгом "Мир – Украина, свобода – Россия". Антивоенные акции были организованы в других немецких городах – Берлине, Франкфурте-на-Майне, Геттингене, Гейдельберге, Мюнхене.

Мероприятия также состоялись в Ереване, Вене, Праге, Хельсинки, Тбилиси, Париже, Страсбурге, Милане, Дублине, Лондоне, Амстердаме, Мадриде, Стокгольме, Вашингтоне, Нью-Йорке, Сиэтле и Сан-Франциско.

Темы: войнамирРосcия
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