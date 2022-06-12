На Сумщині росіяни обстріляли дві громади

Російські війська у неділю обстрілювали Миропільську та Білопільську громади на Сумщині.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram станом на 21 годину

Дослівно: "Трохи за 8:30 ранку ворог почав обстріли по території Миропільської громади, 20 пострілів з гранатомету.

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Ближче до 14 години було ще 3 вибухи на території Білопільської громади".

Деталі: Жертв та руйнувань внаслідок обстрілів немає.

Що передувало: Останнім часом росіяни постійно обстрілюють Сумщину. Зокрема, у суботу вдень російські війська скинули вибухівки над областю і вели артилерійський обстріл.