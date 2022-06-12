Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Сумщині росіяни обстріляли дві громади

Катерина ТищенкоНеділя, 12 червня 2022, 23:19
На Сумщині росіяни обстріляли дві громади
Дмитро Живицький, фото з Facebook

Російські війська у неділю обстрілювали Миропільську та Білопільську громади на Сумщині.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram станом на 21 годину

Дослівно: "Трохи за 8:30 ранку ворог почав обстріли по території Миропільської громади, 20 пострілів з гранатомету.

Реклама:

Ближче до 14 години було ще 3 вибухи на території Білопільської громади".

Деталі: Жертв та руйнувань внаслідок обстрілів немає.

Що передувало: Останнім часом росіяни постійно обстрілюють Сумщину. Зокрема, у суботу вдень російські війська скинули вибухівки над областю і вели артилерійський обстріл.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Сумська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Сумська область
Росіяни влучили у хату пенсіонерки на Сумщині – вона загинула
Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: