Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Сумщині росіяни обстріляли дві громади

Катерина ТищенкоНеділя, 12 червня 2022, 23:19
Дмитро Живицький, фото з Facebook

Російські війська у неділю обстрілювали Миропільську та Білопільську громади на Сумщині.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram станом на 21 годину

Дослівно: "Трохи за 8:30 ранку ворог почав обстріли по території Миропільської громади, 20 пострілів з гранатомету.

Ближче до 14 години було ще 3 вибухи на території Білопільської громади".

Деталі: Жертв та руйнувань внаслідок обстрілів немає.

Що передувало: Останнім часом росіяни постійно обстрілюють Сумщину. Зокрема, у суботу вдень російські війська скинули вибухівки над областю і вели артилерійський обстріл.

Теми: Сумська областьвійна
Головне сьогодні

Регіони: удар по Бахмуту, вибухи в Миколаєві, на Херсонщині "свято" росіян провалилося

Зведення Генштабу: Росіяни витіснили українські війська з центру Сєвєродонецька

Зеленський: В ударі по Тернопільщині не було тактичного чи стратегічного сенсу

фотоБіля Керчі помітили вантажівки з українськими номерами

ЗСУ нищать ворога на всіх напрямках фронту, бій за Сєвєродонецьк триває - зведення Генштабу

Кім Чен Ин заявив про повну підтримку "справедливої ​​справи" Росії

Усі новини...
Сумська область
Сумщина: росіяни скинули вибухівки з безпілотника і вели артобстріл
Ворог вночі обстріляв Сумщину з мінометів
Ворог гатив по Сумщині з території Росії, загинула людина – ОВА
Останні новини
09:59
Головний дипломат ЄС прояснив цілі підтримки України у війні
09:59
Шрі-Ланка може бути змушена купувати більше нафти у РФ – прем'єр
09:47
фотоЗ території РФ вкотре обстріляли Сумщину
09:31
У МАГАТЕ підтверджують відновлення зв'язку з ЗАЕС, але наполягають на візиті
09:17
Фанат Путіна Земмур епічно провалився на парламентських виборах у Франції
09:15
Росіяни втратили вже 213 літаків на війні – Генштаб
09:14
Британська розвідка: Росії доведеться проводити штурмові форсування річок для успіху на Донбасі
09:05
У МОЗ розвіяли п'ять міфів про домедичну допомогу
09:01
Регіони: удар по Бахмуту, вибухи в Миколаєві, на Херсонщині "свято" росіян провалилося
08:39
Через недільні обстріли росіян гектари екосистем повністю вигоріли на Харківщині
Усі новини...