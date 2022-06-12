В Сумской области россияне обстреляли две общины
Воскресенье, 12 июня 2022, 23:19
Российские войска в воскресенье обстреливали Миропольскую и Белопольскую общины Сумской области.
Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram по состоянию на 21 час
Дословно: "Немного за 8:30 утра враг начал обстрелы по территории Миропольской общины, 20 выстрелов из гранатомета.
Ближе к 14 часам было еще 3 взрыва на территории Белопольской общины".
Детали: Жертв и разрушений в результате обстрелов нет.
Что предшествовало: В последнее время россияне постоянно обстреливают Сумскую область. В частности, в субботу днем российские войска сбросили взрывчатки над областью и вели артиллерийский обстрел.