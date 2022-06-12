В Сумской области россияне обстреляли две общины

Российские войска в воскресенье обстреливали Миропольскую и Белопольскую общины Сумской области.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram по состоянию на 21 час

Дословно: "Немного за 8:30 утра враг начал обстрелы по территории Миропольской общины, 20 выстрелов из гранатомета.

Ближе к 14 часам было еще 3 взрыва на территории Белопольской общины".

Детали: Жертв и разрушений в результате обстрелов нет.

Что предшествовало: В последнее время россияне постоянно обстреливают Сумскую область. В частности, в субботу днем ​​российские войска сбросили взрывчатки над областью и вели артиллерийский обстрел.