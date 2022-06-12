Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Лисичанську 50 зрадників могли передавати РФ інформацію про ЗСУ – Гайдай

Катерина ТищенкоНеділя, 12 червня 2022, 23:57
У Лисичанську 50 зрадників могли передавати РФ інформацію про ЗСУ – Гайдай
фото з Facebook Гайдая

У Лисичанську Луганської області правоохоронці перевірили активність понад 50 осіб, з мобільних пристроїв яких могла передаватися інформація росіянам щодо українських військових.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facebook

Дослівно: "Зрадники. Вони ходили в наші гумштаби користуватися інтернетом, щоб зливати інформацію росіянам, а потім міста палали.

Реклама:

СБУ з поліцейськими провели у Лисичанську комплексну перевірку осіб, з мобільних пристроїв яких, можливо, "зливалась" інформація стосовно наших військових. Показово, що російські агенти передавали дані через супутникову мережу "Старлінк". Саме такі встановлені у всіх наших гумштабах.

Правоохоронці перевірили "активність" понад 50 осіб, які занадто жваво ділилися інформацією з російськими телеграм-каналами. Їхні дії могли сприяти розвідувально-підривній діяльності в інтересах РФ".

Деталі: Гайдай додав, що СБУ вже виявила канали зв’язку представників окупантів з так званими коригувальниками вогню.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У Лисичанську Луганської області внаслідок обстрілу з боку росіян у неділю загинула шестирічна дитина.

Теми: ЛисичанськЗбройні силиінтернетЛуганська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Лисичанськ
У Лисичанську загарбники перетворили всі лікарні на військові шпиталі – МВА
Окупанти вивезли до РФ 50 старшокласників з Лисичанська – ЦНС
Українські військові на околицях Лисичанська – Гайдай
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: