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У Лисичанську 50 зрадників могли передавати РФ інформацію про ЗСУ – Гайдай

Катерина ТищенкоНеділя, 12 червня 2022, 23:57
фото з Facebook Гайдая

У Лисичанську Луганської області правоохоронці перевірили активність понад 50 осіб, з мобільних пристроїв яких могла передаватися інформація росіянам щодо українських військових.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facebook

Дослівно: "Зрадники. Вони ходили в наші гумштаби користуватися інтернетом, щоб зливати інформацію росіянам, а потім міста палали.

СБУ з поліцейськими провели у Лисичанську комплексну перевірку осіб, з мобільних пристроїв яких, можливо, "зливалась" інформація стосовно наших військових. Показово, що російські агенти передавали дані через супутникову мережу "Старлінк". Саме такі встановлені у всіх наших гумштабах.

Правоохоронці перевірили "активність" понад 50 осіб, які занадто жваво ділилися інформацією з російськими телеграм-каналами. Їхні дії могли сприяти розвідувально-підривній діяльності в інтересах РФ".

Деталі: Гайдай додав, що СБУ вже виявила канали зв’язку представників окупантів з так званими коригувальниками вогню.

Що передувало: У Лисичанську Луганської області внаслідок обстрілу з боку росіян у неділю загинула шестирічна дитина.

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Теми: ЛисичанськЗбройні силиінтернетЛуганська область
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