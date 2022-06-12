Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Лисичанске 50 предателей могли передавать РФ информацию о ВСУ – Гайдай

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 23:57
В Лисичанске 50 предателей могли передавать РФ информацию о ВСУ – Гайдай
фото из Facebook Гайдая

В Лисичанске Луганской области правоохранители проверили активность более 50 человек, с мобильных устройств которых могла передаваться информация россиянам об украинских военных.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook

Дословно: "Предатели. Они ходили в наши гумштабы пользоваться интернетом, чтобы сливать информацию россиянам, а потом города пылали.

Реклама:

СБУ с полицейскими провели в Лисичанске комплексную проверку лиц, с мобильных устройств которых, возможно, сливалась информация о наших военных. Примечательно, что российские агенты передавали данные через спутниковую сеть "Старлинк". Именно такие установлены во всех наших гумштабах.

Правоохранители проверили "активность" более 50 человек, слишком живо делившихся информацией с российскими телеграмм-каналами. Их действия могли способствовать разведывательно-подрывной деятельности в интересах РФ".

Детали: Гайдай добавил, что СБУ уже обнаружила каналы связи представителей оккупантов с так называемыми корректировщиками огня.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В Лисичанске Луганской области в результате обстрела со стороны россиян в воскресенье погиб шестилетний ребенок.

Темы: ЛисичанскВооруженные силыинтернетЛуганская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Лисичанск
В Лисичанске захватчики превратили все больницы в военные госпитали – ГВА
Оккупанты вывезли в РФ 50 старшеклассников из Лисичанска – ЦНС
Украинские военные в окрестностях Лисичанска – Гайдай
Последние новости
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
Все новости...
Реклама: