В Лисичанске 50 предателей могли передавать РФ информацию о ВСУ – Гайдай
В Лисичанске Луганской области правоохранители проверили активность более 50 человек, с мобильных устройств которых могла передаваться информация россиянам об украинских военных.
Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook
Дословно: "Предатели. Они ходили в наши гумштабы пользоваться интернетом, чтобы сливать информацию россиянам, а потом города пылали.
СБУ с полицейскими провели в Лисичанске комплексную проверку лиц, с мобильных устройств которых, возможно, сливалась информация о наших военных. Примечательно, что российские агенты передавали данные через спутниковую сеть "Старлинк". Именно такие установлены во всех наших гумштабах.
Правоохранители проверили "активность" более 50 человек, слишком живо делившихся информацией с российскими телеграмм-каналами. Их действия могли способствовать разведывательно-подрывной деятельности в интересах РФ".
Детали: Гайдай добавил, что СБУ уже обнаружила каналы связи представителей оккупантов с так называемыми корректировщиками огня.
Что предшествовало: В Лисичанске Луганской области в результате обстрела со стороны россиян в воскресенье погиб шестилетний ребенок.