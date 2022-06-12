Луганщина: у Лисичанську від обстрілу загинула шестирічна дитина – ОВА

У Лисичанську Луганської області внаслідок обстрілу з боку росіян у неділю загинула шестирічна дитина.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Дослівно: "Лисичанськ рашисти потужно обстрілюють, сьогодні від ворожого вогню загинула шестирічна дитина".

Деталі: Гайдай також повідомив, що два мости, які ведуть до Сєвєродонецька, зруйновано російськими військами. Третій міст цілий день перебуває під обстрілами.

"Він старий та критично аварійний, вантажівки ним пересуватися не можуть – великий ризик обвалу. В разі руйнування цього шляхопроводу – обласний центр буде відрізано", – зазначив голова ОВА.

За його словами, евакуації з Сєвєродонецька немає, а єдиний варіант виходу з міста – пішки вцілілим мостом, але це вкрай небезпечно.

"Ми проробляємо можливість евакуації з обласного центру з Іриною Верещук. Маємо надію, що організований вихід з міста стане можливим, але для цього маємо отримати гарантії безпеки", – додав Гайдай.

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Що передувало: У неділю з Лисичанська Луганської області евакуювали ще 22 мешканців, серед яких троє дітей.