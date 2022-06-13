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Британська розвідка: Росії доведеться проводити штурмові форсування річок для успіху на Донбасі

"Європейська правда"Понеділок, 13 червня 2022, 09:14

У районі Сєверодонецька продовжуються бої і в найближчі місяці форсування річок, ймовірно, стане одним із найважливіших визначальних факторів у ході війни.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки, пише "Європейська правда".

Зазначається, що ключова 90-кілометрова центральна ділянка російської лінії фронту на Донбасі лежить на захід від річки Сіверський Донець.

"Для досягнення успіху на нинішньому оперативному етапі наступу на Донбас Росії доведеться або проводити амбітні флангові дії, або проводити штурмові форсування річок", - йдеться у звіті.

 

Також повідомляється, що українським силам часто вдавалося знищити мости до відступу, в той час як Росія намагалася налагодити складну координацію, необхідну для проведення успішних великомасштабних переправ через річки під обстрілом.

Напередодні британська розвідка повідомляла, що Росія прагне створення більшої кількості бойових підрозділів для розгортання в Україні і готується задіяти резервні батальйони.

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Теми: розвідкаВелика БританіявійнаУкраїна
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