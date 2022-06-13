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Британская разведка: России придется проводить штурмовые форсировки рек для успеха на Донбассе

"Европейская правда"Понедельник, 13 июня 2022, 09:14

В районе Северодонецка продолжаются бои и в ближайшие месяцы форсирование рек, по всей вероятности, станет одним из важнейших определяющих факторов в ходе войны.

Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что ключевой 90-километровый центральный участок российской линии фронта на Донбассе лежит к западу от реки Северский Донец.

"Для достижения успеха на нынешнем оперативном этапе наступления на Донбасс России придется либо проводить амбициозные фланговые действия, либо проводить штурмовые форсировки рек", - говорится в отчете.

 

Также сообщается, что украинским силам часто удавалось уничтожить мосты до отступления, в то время как Россия пыталась наладить сложную координацию, необходимую для проведения успешных крупномасштабных переправ через реки под обстрелом.

Накануне британская разведка сообщала, что Россия стремится создать большее количество боевых подразделений для развертывания в Украине и готовится задействовать резервные батальоны.

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Темы: разведкаВеликобританиявойнаУкраина
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