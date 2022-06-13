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Головний дипломат ЄС прояснив цілі підтримки України у війні

"Європейська правда"Понеділок, 13 червня 2022, 09:59

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зазначив, що Євросоюз має на меті підтримувати Україну з метою допомогти їй повернути території, втрачені принаймні після початку повномасштабної війни 24 лютого.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Journal du Dimanche. 

На запитання про те, чи бачить він ризики певного розколу між країнами ЄС щодо того, які військові цілі України вони готові підтримувати, Боррель зазначив, що "ризик є завжди", але він ніколи не бачив у ЄС такої єдності, як для підтримки України з початком повномасштабного вторгнення.

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Дипломат не відповів прямо на запитання про те, чи потрібно лише допомагати Україні захищатися, чи допомогти здобути перемогу у війні. 

"Наша військова допомога має прибувати до ЗСУ якнайшвидше, тому що вони воюють не купюрами, а гарматами, які дозволяють чинити опір російській агресії. Усі війни закінчуються припиненням вогню та переговорами, і необхідно, щоб Україна заходила на цей етап з сильною позицією, щоб Росія не могла залишатись на території, яку зайняла і окупувала після 24 лютого", - сказав Жозеп Боррель. 

На питання, чи відтак є метою ЄС допомогти Україні відновити контроль над територіями, які вона втратила з початку війни (з огляду на контекст, вочевидь "з 24 лютого". - Ред.), Боррель відповів: "Так, це виглядає раціонально".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, минулого тижня Сейм Литви схвалив резолюцію з обіцянкою підтримувати Україну до перемоги у війні.

Теми: ЄСУкраїнавійна
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