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Главный дипломат ЕС прояснил цели поддержки Украины в войне

"Европейская правда"Понедельник, 13 июня 2022, 09:59

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз имеет целью поддерживать Украину с целью помочь ей вернуть территории, утраченные, по крайней мере, после начала полномасштабной войны 24 февраля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Journal du Dimanche.

На вопрос о том, видит ли он риски определенного раскола между странами ЕС относительно того, какие военные цели Украины они готовы поддерживать, Боррель отметил, что "риск есть всегда", но он никогда не видел в ЕС такого единства, как для поддержки Украины с началом полномасштабного вторжения.

Дипломат не ответил прямо на вопрос о том, нужно ли только помогать Украине защищаться, или помогать одержать победу в войне.

"Наша военная помощь должна прибывать к ВСУ как можно быстрее, потому что они воюют не купюрами, а пушками, позволяющими сопротивляться российской агрессии. Все войны заканчиваются прекращением огня и переговорами, и необходимо, чтобы Украина заходила на этот этап с сильной позицией, чтобы Россия не могла оставаться на территории, которую заняла и оккупировала после 24 февраля", – сказал Жозеп Боррель.

На вопрос, является ли целью ЕС помочь Украине восстановить контроль над территориями, которые она потеряла с начала войны (учитывая контекст, очевидно "с 24 февраля". - Ред.), Боррель ответил: "Да, это выглядит рационально".

Напомним, на прошлой неделе Сейм Литвы принял резолюцию с обещанием поддерживать Украину до победы в войне.

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Темы: ЕСУкраинавойна
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