ССО розвідали, нацгвардійці атакували: на Луганщині знищили три російських "Гради"
Понеділок, 13 червня 2022, 10:31
ССО у співпраці з НГУ спалили три ворожі "Гради" в Луганській області, які обстрілювали Сєвєродонецьк.
Джерело: ССО
Деталі: Під час розвідки тилів противника на Сєвєродонецькому напрямку оператори ССО виявили кілька установок РСЗВ БМ-21 "Град". Саме їх противник застосовував для обстрілів Сєвєродонецька, інших населених пунктів і позицій Сил оборони.
Встановивши точні координати ворожих машин з допомогою безпілотного комплексу, воїни передали ці дані артилеристам НГУ - воїнам гаубичних розрахунків М777.
Ті знищили 3 з 4 установок ворожих РСЗВ, ще одну установку пошкоджено.
Нагадаємо: Станом на 13 червня росіяни втратили у війні 226 РСЗВ.
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