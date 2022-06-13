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ССО розвідали, нацгвардійці атакували: на Луганщині знищили три російських "Гради"

Роман ПетренкоПонеділок, 13 червня 2022, 10:31
ССО розвідали, нацгвардійці атакували: на Луганщині знищили три російських Гради
скріншот

ССО у співпраці з НГУ спалили три ворожі "Гради" в Луганській області, які обстрілювали Сєвєродонецьк.

Джерело: ССО

Деталі: Під час розвідки тилів противника на Сєвєродонецькому напрямку оператори ССО виявили кілька установок РСЗВ БМ-21 "Град". Саме їх противник застосовував для обстрілів Сєвєродонецька, інших населених пунктів і позицій Сил оборони.

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Встановивши точні координати ворожих машин з допомогою безпілотного комплексу, воїни передали ці дані артилеристам НГУ - воїнам гаубичних розрахунків М777.

Ті знищили 3 з 4 установок ворожих РСЗВ, ще одну установку пошкоджено.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Станом на 13 червня росіяни втратили у війні 226 РСЗВ.

Теми: Луганська областьНацгвардіявійнаРосія
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