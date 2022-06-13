ССО разведали, нацгвардейцы атаковали: на Луганщине уничтожили три российских "Града"

ССО в сотрудничестве с НГУ сожгли три вражеских "Града" в Луганской области, которые обстреливали Северодонецк.

Источник: ССО

Детали: Во время разведки тылов противника на Северодонецком направлении операторы ССО обнаружили несколько установок РСЗО БМ-21 "Град". Именно их противник применял для обстрелов Северодонецка, других населённых пунктов и позиций Сил обороны.

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Установив точные координаты вражеских машин с помощью беспилотного комплекса, воины передали эти данные артиллеристам НГУ – воинам гаубических расчетов М777.

Те уничтожили 3 из 4 установок вражеских РСЗО, еще одна установка повреждена.

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Напомним: По состоянию на 13 июня россияне потеряли в войне 226 РСЗО.