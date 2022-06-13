Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ССО разведали, нацгвардейцы атаковали: на Луганщине уничтожили три российских "Града"

Роман ПетренкоПонедельник, 13 июня 2022, 10:31
ССО разведали, нацгвардейцы атаковали: на Луганщине уничтожили три российских Града
скриншот

ССО в сотрудничестве с НГУ сожгли три вражеских "Града" в Луганской области, которые обстреливали Северодонецк.

Источник: ССО

Детали: Во время разведки тылов противника на Северодонецком направлении операторы ССО обнаружили несколько установок РСЗО БМ-21 "Град". Именно их противник применял для обстрелов Северодонецка, других населённых пунктов и позиций Сил обороны.

Реклама:

Установив точные координаты вражеских машин с помощью беспилотного комплекса, воины передали эти данные артиллеристам НГУ – воинам гаубических расчетов М777.

Те уничтожили 3 из 4 установок вражеских РСЗО, еще одна установка повреждена.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: По состоянию на 13 июня россияне потеряли в войне 226 РСЗО.

Темы: Луганская областьНацгвардиявойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Луганская область
На лимано-купянском направлении сейчас затишье, россияне получили "на орехи" – ВСУ
Луганщина: Россияне не ведут наступлений на земле, но увеличили интенсивность авианалетов - ОВА
Для российских войск ухудшилась тактическая ситуация к югу от Бахмута – ISW
Последние новости
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
Все новости...
Реклама: