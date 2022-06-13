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Нацгвардія вражає: на Харківщині знищено штаб і склад росіян

Валентина РоманенкоПонеділок, 13 червня 2022, 11:34
Нацгвардія вражає: на Харківщині знищено штаб і склад росіян

Аеророзвідка Нацгвардії виявила штаб російських окупантів на Харківщині, а артилеристи ЗСУ завдали по ньому нищівного удару.

Джерело: пресцентр НГУ, співрозмовник УП у військових колах

Деталі: Гвардійці за допомогою безпілотника викрили штаб противника, склад з боєприпасами, скупчення техніки та живої сили ворога.

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Вони передали інформацію артилеристам ЗСУ і українські воїни успішно знищили цілі. Нацгвардійці також здійснювали корегування вогню артилерії по противнику та фіксацію результатів бойової роботи.

Дослівно: "У результаті було знищено склад боєприпасів, МТЛБ, легкове авто - так званий Z-мобіль, бронетехніка противника, дві армійські вантажівки, в одній з яких був боєкомплект.

ВІДЕО ДНЯ

Учасники операції відзначають, що це один з багатьох епізодів ефективної співпраці Національної гвардії та Збройних сил України у цій війні. Разом до перемоги!".

Додатково: За даними УП, подія мала місце 11 червня.

Теми: Харківська областьвійнаНацгвардія
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