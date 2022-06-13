Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацгвардія вражає: на Харківщині знищено штаб і склад росіян

Валентина РоманенкоПонеділок, 13 червня 2022, 11:34

Аеророзвідка Нацгвардії виявила штаб російських окупантів на Харківщині, а артилеристи ЗСУ завдали по ньому нищівного удару.

Джерело: пресцентр НГУ, співрозмовник УП у військових колах

Деталі: Гвардійці за допомогою безпілотника викрили штаб противника, склад з боєприпасами, скупчення техніки та живої сили ворога.

Вони передали інформацію артилеристам ЗСУ і українські воїни успішно знищили цілі. Нацгвардійці також здійснювали корегування вогню артилерії по противнику та фіксацію результатів бойової роботи.

Дослівно: "У результаті було знищено склад боєприпасів, МТЛБ, легкове авто - так званий Z-мобіль, бронетехніка противника, дві армійські вантажівки, в одній з яких був боєкомплект.

Учасники операції відзначають, що це один з багатьох епізодів ефективної співпраці Національної гвардії та Збройних сил України у цій війні. Разом до перемоги!".

ВІДЕО ДНЯ

Додатково: За даними УП, подія мала місце 11 червня.

Теми: Харківська областьвійнаНацгвардія
Головне сьогодні

фото, оновлено від 13:46Росіяни вдарили трьома ракетами по Чернігівщині

До Іспанії прибуло перше судно з українською кукурудзою, яке слідувало Балтійським морем

В Україні заборонили ще одну проросійську партію

Подоляк озвучив потреби України у зброї для "паритету" з Росією

Шольц, Макрон і Драгі приїдуть до Києва за день до висновку Єврокомісії про кандидатство - ЗМІ

Регіони: удар по Бахмуту, вибухи в Миколаєві, на Херсонщині "свято" росіян провалилося

Усі новини...
Харківська область
Прокурори дізналися про травмованого в Маріуполі хлопчика і 17 поранених на Харківщині дітей
Через недільні обстріли росіян гектари екосистем повністю вигоріли на Харківщині
Росіяни розбомбили дитячий табір на Харківщині
Останні новини
17:48
Швеція зробила кроки для задоволення вимог Туреччини щодо НАТО - Столтенберг
17:36
Єдиного в Україні виробника уранової руди можуть приєднати до Енергоатома
17:32
Опублікували законопроєкт про легалізацію медичного канабісу: що він передбачає
17:27
Труханов хоче перейменувати вулиці Одеси, пов’язані з Росією
17:21
Уряд заборонив експорт мазуту, газу українського видобутку і деяких видів вугілля
17:13
Британія різко збільшила обсяги поставок газу до ЄС
17:07
фото"Зв’язані руки, простріляні коліна": на Київщині виявили нову братську могилу після нашестя росіян
16:57
Інженер Google вважає, що штучний інтелект компанії має ознаки свідомості
16:41
Єврокомісія рекомендуватиме статус кандидата для України і Молдови з умовами – журналіст
16:39
фотоКиївський бізнесмен продавав гумдопомогу: силовики викрили партію на пів мільйона грн
Усі новини...