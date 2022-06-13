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Нацгвардия поражает: в Харьковской области уничтожены штаб и склад россиян

Валентина РоманенкоПонедельник, 13 июня 2022, 11:34

Аэроразведка Нацгвардии обнаружила штаб российских оккупантов в Харьковской области, а артиллеристы ВСУ нанесли по нему сокрушительный удар.

Источник: пресс-центр НГУ, собеседник УП в военных кругах

Детали: Гвардейцы с помощью беспилотника нашли штаб противника, склад с боеприпасами, скопление техники и живой силы врага.

Они передали информацию артиллеристам ВСУ, и украинские воины успешно уничтожили цели. Нацгвардейцы также вели корректировку огня артиллерии по противнику и фиксацию результатов боевой работы.

Дословно: "В результате был уничтожен склад боеприпасов, МТЛБ, легковое авто - так называемый Z-мобиль, бронетехника противника, два армейских грузовика, в одном из которых был боекомплект.

Участники операции отмечают, что это один из многих эпизодов эффективного сотрудничества Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины в этой войне. Вместе победе!".

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Дополнительно: По данным УП, событие имело место 11 июня.

Темы: Харьковская областьвойнаНацгвардия
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