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Путін звільнив зрадницю Поклонську з нової посади

Роман ПетренкоПонеділок, 13 червня 2022, 11:39
поклонська, фото тасс

Російський президент Володимир Путін звільнив колаборантку та експрокурорку Криму Наталю Поклонську з посади заступника голови Росспівробітництва, яку вона отримала 2 лютого.

Джерело: РБК

Деталі: Поклонська заявила, що указ про її відставку з посади заступника голови Росспівробітництва був нібито підписаний у зв'язку з її переходом на іншу роботу

При цьому вона не уточнила, що це за нова посада.

Пряма мова Поклонської: "Я вдячна нашому президентові за підтримку та довіру".

Нагадаємо: 2 лютого Путін звільнив Поклонську з посади посла у Кабо-Верді.

Теми: ПутінРосіяколабораціявійна
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