Путин уволил предательницу Поклонскую с новой должности
Понедельник, 13 июня 2022, 11:39
Российский президент Владимир Путин уволил коллаборантку и экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества, которую она получила 2 февраля.
Источник: РБК
Детали: Поклонская заявила, что указ о ее отставке с поста замглавы Россотрудничества был якобы подписан в связи с ее переходом на другую работу
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При этом она не уточнила, что за новая должность.
Прямая речь Поклонской: "Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие".
Напомним: Путин уволил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.
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