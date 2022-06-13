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Путин уволил предательницу Поклонскую с новой должности

Роман ПетренкоПонедельник, 13 июня 2022, 11:39
поклонская, фото тасс

Российский президент Владимир Путин уволил коллаборантку и экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества, которую она получила 2 февраля.

Источник: РБК

Детали: Поклонская заявила, что указ о ее отставке с поста замглавы Россотрудничества был якобы подписан в связи с ее переходом на другую работу

При этом она не уточнила, что за новая должность.

Прямая речь Поклонской: "Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие".

Напомним: Путин уволил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.

Темы: ПутинРосcияколлаборационизмвойна
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