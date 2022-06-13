Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин уволил предательницу Поклонскую с новой должности

Роман ПетренкоПонедельник, 13 июня 2022, 11:39
Путин уволил предательницу Поклонскую с новой должности
поклонская, фото тасс

Российский президент Владимир Путин уволил коллаборантку и экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества, которую она получила 2 февраля.

Источник: РБК

Детали: Поклонская заявила, что указ о ее отставке с поста замглавы Россотрудничества был якобы подписан в связи с ее переходом на другую работу

Реклама:

При этом она не уточнила, что за новая должность.

Прямая речь Поклонской: "Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие".

Напомним: Путин уволил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПутинРосcияколлаборационизмвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Путин
В Польше снятая с выборов кандидатка извинилась перед Путиным за то, что назвала его преступником
Путин "открыл" школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы "поблагодарил"
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Последние новости
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
Все новости...
Реклама: