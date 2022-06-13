Маріуполь: окупанти почали торгівлю розікраденою гуманітаркою - радник мера

Окупанти разом з колаборантами почали торгівлю розкраденою російською "гуманітарною допомогою".

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "Син псевдомера Іващенко Володимир Костянтинович, який взяв на себе функцію "решали" при владі, знайшов спільну мову з робітниками МЧС Росії. Не без допомоги урзуфських колаборантів Івана Топузова та його спільниці – співмешканки Тетяни Бутяєвої.

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Тепер вони разом просто крадуть гумантіарку, що заходить від росіян і потім реалізують через мережу підприємців… Реалізація йде через "своїх" торговців, яких попереджено, що в разі незгоди "поїдуть на підвал".

Також до цього залучені депутат Маріупольського району Косенко Сергій Сергійович – права рука сина Іващенка та колишній голова Урзуфа Аврамов Анатлоій "Мопсік" з сином Костянтином. Ціле переступне угрупування економічних злочинців в самому серці окупаційної влади".

Деталі: За даними Андрющенка, працівники МНС Росії продовжують мародерства та крадіжки по вцілілих будинках.

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При цьому маріупольці повідомляють, що дивним чином всі російські мнсники розраховуються виключно гривнею (іноді ще доларами та євро) і майже ніколи – рублями.

Пряма мова: "Звідки в них гривня та валюта – зрозуміло. З домівок та квартир маріупольців. Взагалі ця окупаційна влада не втомлюються доводити, що не здатна робити нічого, окрім руйнування та мародерства".

Що передувало: Андрющенко повідомляв, що щоденна черга за гуманітаркою (фактично за їжею) в колишньому ТЦ Метро окупованого Маріуполя сягає від 1,5 до 2 тисяч людей. Водночас за день видають лише до 400 наборів. На спеці під сонцем люди стоять у черзі по 6 годин даремно, багато - непритомніють.

При цьому окупанти заявили, що з липня так звану "гуманітарну допомогу" безкоштовно будуть видавати лише пенсіонерам та людям з інвалідністю.