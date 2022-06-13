Мариуполь: оккупанты начали торговлю разворованной гуманитаркой - советник мэра

Оккупанты вместе с коллаборантами начали торговлю разворованной российской "гуманитарной помощью".

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Сын псевдо-мэра Иващенко Владимир Константинович, взявший на себя функцию "решал" у власти, нашел общий язык с рабочими МЧС России. Не без помощи урзуфских коллаборантов Ивана Топузова и его сообщницы - сожительницы Татьяны Бутяевой.

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Теперь они вместе просто воруют заходящую от россиян гумантиарку и потом реализуют через сеть предпринимателей… Реализация идет через "своих" торговцев, которые предупреждены, что в случае несогласия "поедут на подвал".

Также к этому привлечены депутат Мариупольского района Косенко Сергей Сергеевич – правая рука сына Иващенко и бывший глава Урзуфа Аврамов Анатлоий "Мопсик" с сыном Константином. Целая преступная группировка экономических преступников в самом сердце оккупационных властей".

Детали: По данным Андрющенко, работники МЧС России продолжают мародерство и кражи по уцелевшим домам.

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При этом мариупольцы сообщают, что "удивительным образом" все российские мчсники рассчитываются исключительно гривней (иногда еще долларами и евро) и почти никогда – рублями.

Прямая речь: "Откуда у них гривня и валюта – понятно. Из домов и квартир мариупольцев. Вообще эти оккупационные власти не устают доказывать, что не способны делать ничего, кроме разрушения и мародерства".

Что предшествовало: Андрющенко сообщал, что ежедневная очередь за гуманитаркой (фактически за едой) в бывшем ТЦ Метро оккупированного Мариуполя составляет от 1,5 до 2 тысяч человек. В то же время в день выдают всего до 400 наборов. На жаре под солнцем люди стоят в очереди по 6 часов впустую, многие - теряют сознание.

При этом оккупанты заявили, что с июля так называемую "гуманитарную помощь" бесплатно будут выдавать только пенсионерам и людям с инвалидностью.