СБУ затримала зрадника, який здавав ворогу позиції ЗСУ на Харківщині
Служба безпеки України затримала російського агента, який "здавав" ворогу позиції українських військових на Харківщині.
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: Повідомляється, що агента ФСБ затримали у передмісті Харкова. Ним виявився місцевий мешканець, якого завербували через інтернет.
За завданням своєї кураторки з РФ чоловік фіксував місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших військових формувань на території області. Серед іншого ворога цікавили координати блокпостів і військові укріплення.
Повідомляється, що спецпризначенці СБУ затримали зрадника, коли він ішов виконувати чергове завдання.
Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ.
Тепер зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.