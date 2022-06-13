СБУ затримала зрадника, який здавав ворогу позиції ЗСУ на Харківщині

Служба безпеки України затримала російського агента, який "здавав" ворогу позиції українських військових на Харківщині.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Повідомляється, що агента ФСБ затримали у передмісті Харкова. Ним виявився місцевий мешканець, якого завербували через інтернет.

За завданням своєї кураторки з РФ чоловік фіксував місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших військових формувань на території області. Серед іншого ворога цікавили координати блокпостів і військові укріплення.

Повідомляється, що спецпризначенці СБУ затримали зрадника, коли він ішов виконувати чергове завдання.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ.

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