СБУ задержала предателя, который сдавал врагу позиции ВСУ в Харьковской области

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который "сдавал" врагу позиции украинских военных в Харьковской области.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Сообщается, что агент ФСБ задержан в пригороде Харькова. Им оказался местный житель, завербованный через интернет.

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По заданию своей кураторки из РФ мужчина фиксировал места дислокации подразделений ВСУ и других военных формирований на территории области. Среди прочего врага интересовали координаты блокпостов и военные укрепления.

Сообщается, что спецназовцы СБУ задержали предателя, когда он шел выполнять очередную задачу.

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Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ.

Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.