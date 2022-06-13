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Окупанти вдарили по Донеччині надзвуковими ракетами - МВС

"Українська правда"Понеділок, 13 червня 2022, 13:23

За минулу добу російські війська завдали удару по житлових кварталах населених пунктів Донецької області надзвуковими ракетами часів СРСР класу "повітря-земля" типу х-22 "Буря". Зруйновано житлові будинки.

Джерело: пресслужба МВС у Telegram

Дослівно: "За добу окупанти завдали удари по 11 населених пунктах. Зруйновано 43 цивільних об’єкти, переважна більшість з яких – житлові будинки. Поліція задокументувала воєнні злочини РФ".

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Деталі: За даними МВС, було обстріляно населені пункти Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Соледар Світлодарськ, Красногорівка, Удачне, Максимільянівка, Галицинівка, Миколаївка, Долинівка.

Два авіаудари надзвуковими ракетами класу "повітря-земля" типу Х-22 "Буря" окупанти завдали по селу Миколаївка Покровського району.

У результаті було пошкоджено 31 житловий будинок, адмінбудівля Вуглегірської ТЕС, залізничне полотно, автомобіль "швидкої допомоги", лінії електропередач. Без світла залишилися Бахмут і Красногорівка.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Цієї неділі внаслідок військових дій РФ на Донеччині загинув один мирний мешканець, ще троє дістали поранень.

Теми: Донецька областьвійнаРосіязброя
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