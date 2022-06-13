Оккупанты ударили по Донетчине сверхзвуковыми ракетами - МВД

За минувшие сутки российские войска нанесли удар по жилым кварталам населенных пунктов Донецкой области сверхзвуковыми ракетами времен СССР класса "воздух-земля" типа Х-22 "Буря". Разрушены жилые дома.

Источник: пресс-служба МВД в Telegram

Дословно: "За сутки оккупанты нанесли удары по 11 населенным пунктам. Разрушено 43 гражданских объекта, подавляющее большинство из которых – жилые дома. Полиция задокументировала военные преступления РФ.

Детали: По данным МВД, были обстреляны населенные пункты Авдеевка, Торецк, Бахмут, Соледар Светлодарск, Красногоровка, Удачное, Максимильяновка, Галицыновка, Николаевка, Долиновка.

Два авиаудара сверхзвуковыми ракетами класса "воздух-земля" типа Х-22 "Буря" оккупанты нанесли по селу Николаевка Покровского района.

В результате был поврежден 31 жилой дом, админздание Углегорской ТЭС, железнодорожное полотно, автомобиль скорой помощи, линии электропередач. Без света остались Бахмут и Красногоровка.

Напомним: В это воскресенье в результате военных действий РФ в Донецкой области погиб один мирный житель, еще трое получили ранения.