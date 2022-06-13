Росіяни вдарили трьома ракетами по Чернігівщині
Понеділок, 13 червня 2022, 16:07
Російські окупанти завдали удару трьома ракетами по Прилуках Чернігівської області, повідомили в облдержадміністрації.
Джерело: глава ОДА В’ячеслав Чаус, ОК "Північ"
Пряма мова Чауса: "Щойно стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по Прилуках.
Реклама:
Зафіксовані "прильоти" 3 ракет.
Інформація щодо руйнувань уточнюється".
Деталі: За даними ОК "Північ", прильоти зафіксовані о 13:15.
ВІДЕО ДНЯ
Втрат серед особового складу попередньо немає.
Що передувало: Внаслідок ракетного удару по Чорткову Тернопільської області увечері 11 червня постраждало 23 особи, серед яких цивільні та військові. Зокрема, постраждала 12-річна дівчинка. 10 осіб перебувають у лікарні.