Росіяни вдарили трьома ракетами по Чернігівщині

Російські окупанти завдали удару трьома ракетами по Прилуках Чернігівської області, повідомили в облдержадміністрації.

Джерело: глава ОДА В’ячеслав Чаус, ОК "Північ"

Пряма мова Чауса: "Щойно стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по Прилуках.

Зафіксовані "прильоти" 3 ракет.

Інформація щодо руйнувань уточнюється".

Деталі: За даними ОК "Північ", прильоти зафіксовані о 13:15.



Втрат серед особового складу попередньо немає.

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