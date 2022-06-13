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Росіяни вдарили трьома ракетами по Чернігівщині

Роман ПетренкоПонеділок, 13 червня 2022, 16:07
Росіяни вдарили трьома ракетами по Чернігівщині
фото ок північ

Російські окупанти завдали удару трьома ракетами по Прилуках Чернігівської області, повідомили в облдержадміністрації.

Джерело: глава ОДА В’ячеслав Чаус, ОК "Північ"

Пряма мова Чауса: "Щойно стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по Прилуках.

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Зафіксовані "прильоти" 3 ракет.

Інформація щодо руйнувань уточнюється".

Деталі: За даними ОК "Північ", прильоти зафіксовані о 13:15.

ВІДЕО ДНЯ

Втрат серед особового складу попередньо немає.

 

Що передувало: Внаслідок ракетного удару по Чорткову Тернопільської області увечері 11 червня постраждало 23 особи, серед яких цивільні та військові. Зокрема, постраждала 12-річна дівчинка. 10 осіб перебувають у лікарні. 

Теми: Чернівецька областьвійнаРосія
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