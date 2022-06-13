Россияне ударили тремя ракетами по Черниговщине

Российские оккупанты нанесли удар тремя ракетами по Прилукам Черниговской области, сообщили в облгосадминистрации.

Источник: глава ОГА Вячеслав Чаус, ОК "Север"

Прямая речь Чауса: "Только что стало известно, что враг нанес ракетный удар по Прилукам.

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Зафиксированы "прилеты" 3 ракет.

Информация о разрушениях уточняется".

Детали: По данным ОК "Север", прилеты зафиксированы в 13:15.

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Потерь среди личного состава предварительно нет.

Что предшествовало: В результате ракетного удара по Чорткову Тернопольской области вечером 11 июня пострадали 23 человека, среди которых гражданские и военные. В частности, пострадала 12-летняя девочка. 10 человек находятся в больнице.