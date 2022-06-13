Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне ударили тремя ракетами по Черниговщине

Роман ПетренкоПонедельник, 13 июня 2022, 16:07
фото ок север

Российские оккупанты нанесли удар тремя ракетами по Прилукам Черниговской области, сообщили в облгосадминистрации.

Источник: глава ОГА Вячеслав Чаус, ОК "Север"

Прямая речь Чауса: "Только что стало известно, что враг нанес ракетный удар по Прилукам.

Зафиксированы "прилеты" 3 ракет.

Информация о разрушениях уточняется".

Детали: По данным ОК "Север", прилеты зафиксированы в 13:15.

Потерь среди личного состава предварительно нет.

ВИДЕО ДНЯ
 

Что предшествовало: В результате ракетного удара по Чорткову Тернопольской области вечером 11 июня пострадали 23 человека, среди которых гражданские и военные. В частности, пострадала 12-летняя девочка. 10 человек находятся в больнице.

Темы: Черновицкая областьвойнаРосcия
Главное сегодня

Зеленский призвал Шольца отказаться от балансировки между Украиной и РФ

фотоГенштаб показал, как тренируют терробороновцев

Все мосты, ведущие в Северодонецк, разрушены – Гайдай

Кабмин разрешил получать паспорта за границей

фото, обновлено от 13:46Россияне ударили тремя ракетами по Черниговщине

В Испанию прибыло первое судно с украинской кукурузой, следовавшее Балтийским морем

Все новости...
Оккупанты ударили по Донетчине сверхзвуковыми ракетами - МВД
Еще один мэр в Донецкой области перешел на сторону врага
После ракетного удара по Черниговщине людей из нескольких сел эвакуируют
"Связанные руки, простреленные колени": на Киевщине обнаружили новую братскую могилу
Последние новости
00:40
У "осужденного" к смертной казни в ОРДО марокканца есть украинское гражданство — семья
23:49
В Черногории арестовали активы депутатов Госдумы и куратора кремлевской пропаганды – СМИ
23:35
видеоУкраинские журналисты попали под обстрел россиян в центре Лисичанска
23:17
Резников надеется, что "Рамштайн-3" решит проблему тяжелого вооружения
23:04
"Волонтер – не террорист". Истории пленных водителей, спасавших людей в Мариуполе
22:54
Британцы, работающие в структурах ЕС, судятся с Еврокомиссией из-за дискриминации
22:33
В Сумской области от обстрелов россиян 1 погибший, 2 раненых
22:33
За сутки россияне убили еще 3 гражданских в Донецкой области
22:31
Зеленский призвал Шольца отказаться от балансировки между Украиной и РФ
22:28
Зеленский во вторник впервые поговорит с медиа Дании
Все новости...