Подоляк про участь Білорусі у війні: Ми готуємось, а Лукашенко відчує тиск суспільства

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна резервує сили на випадок повноцінного вступу Білорусі у війну на боці Росії, і висловив сумнів, що участь Білорусі в боях може бути тривалою.

Джерело: Михайло Подоляк в інтерв'ю білоруському виданню "Зеркало", відповідаючи на запитання, чи допускає він, що білоруські війська все ж таки вторгнуться в Україну

Пряма мова: "Ми допускаємо різні сценарії, наша розвідка активно працює, зокрема, на білоруському напрямку. Ми відслідковуємо усі переміщення, ініціативи, навчання, роздачу зброї мисливцям.

Реклама:

Зараз ми виходимо з песимістичного сценарію і до нього готуємося, резервуємо сили і проводимо оцінку наших можливостей. Для того, щоб ми були готові завдати максимальної та блискавичної шкоди будь-якій іншій армії, крім російської.

Якщо Білорусь захоче побачити, що таке масова загибель військовослужбовців, то, мабуть, треба заходити в Україну.

Але я не зовсім розумію, чому це питання порушується. Мені здається, що білоруське суспільство набагато вільніше, зокрема ідеологічно, ніж російське".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: На репліку про те, що рішення ухвалює Олександр Лукашенко, Подоляк відповів: "Упевнений, що пан Лукашенко швидко відчує тиск суспільства".

"Я думаю, якщо неадекватність політичного керівництва Білорусі переможе, то це буде дуже короткий період, коли суспільство від шоку перейде до активних дій. Можливо, для Білорусі це було б непогано", – додав Подоляк.

На його думку, "Білорусь з погляду політичної еліти – дуже гнила країна, а з погляду суспільства – дуже зріла".

Радник голови Офісу президента України також підтвердив, що українська влада не очікувала, що Білорусь дозволить Росії атакувати Україну зі своєї території.

Говорячи про початок війни, він зазначив, що Росія була готова до нападу весь попередній рік, але у Києві вважали, що будуть інтенсивні бойові дії на сході України.

Пряма мова: "Протягом півроку Росія разом із Білоруссю проводили навчання. Але об'єктивно ми не очікували, що ваша країна надасть у повному обсязі свою інфраструктуру для проведення прямої інтервенції в Україні.

Ми думали, що керівництво Білорусі, незважаючи на природну антидемократичність, набагато розумніше і спробує мінімізувати свою участь у прямих військових діях. Тепер юридично Білорусь на довгий час вважатиметься країною, яка надала інфраструктуру для російського вторгнення".

Деталі: Подоляк наголосив, що Україна не планує наступальної війни, а займається обороною.

"Нас не цікавить Росія за жодними параметрами. Ми не збираємось нападати. До речі, суб'єкт на прізвище Лукашенко говорив, що готувався напад із чотирьох місць. Україна не є мілітаристською країною, яка раптом зібралася напасти на дві держави і одночасно атакувати і Росію, і Білорусь. Це тепер стало мемом. В історію Лукашенка увійде як анекдотичний персонаж", – сказав радник Андрія Єрмака.

На думку Подоляка, вимога Лукашенка, щоб Білорусь була учасником переговорів, пов'язана саме з бажанням дистанціюватися від РФ і уникнути максимальної відповідальності.