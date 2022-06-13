Подоляк об участии Беларуси в войне: Мы готовимся, а Лукашенко почувствует давление общества

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина резервирует силы на случай полноценного вступления Беларуси в войну на стороне России, и выразил сомнение, что участие Беларуси в боях может быть длительным.

Источник: Михаил Подоляк в интервью белорусскому изданию "Зеркало", отвечая на вопрос, допускает ли он, что белорусские войска все же вторгнутся в Украину

Прямая речь: "Мы предполагаем разные сценарии, наша разведка активно работает в том числе на белорусском направлении. Мы отслеживаем все перемещения, инициативы, учения, раздачу оружия охотникам.

Сейчас мы исходим из самого пессимистичного сценария и к нему готовимся, резервируем силы и проводим оценку наших возможностей. Для того, чтобы мы были готовы нанести максимальный и молниеносный ущерб любой другой армии, кроме российской.

Если Беларусь захочет увидеть, что такое массовая гибель военнослужащих, то, наверное, им надо заходить в Украину.

Но я не совсем понимаю, почему этот вопрос поднимается. Мне кажется, что белорусское общество намного свободнее, в том числе идеологически, чем российское".

Детали: На реплику о том, что решение принимает Александр Лукашенко, Подоляк ответил: "Уверен, что господин Лукашенко быстро почувствует давление общества".

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"Я думаю, если неадекватность у политического руководства Беларуси победит, то это будет очень короткий период, когда общество от шока перейдет к активным действиям. Возможно, для Беларуси это было бы неплохо", – добавил Подоляк.

По его мнению, "Беларусь с точки зрения политической элиты – очень гнилая страна, а с точки зрения общества – очень зрелая".

Советник главы Офиса президента Украины также подтвердил, что украинские власти не ожидали, что Беларусь позволит России атаковать Украину со своей территории.

Говоря о начале войны, он отметил, что Россия была готова к нападению весь предыдущий год, но в Киеве полагали, что будут интенсивные боевые действия на востоке Украины.

Прямая речь: "В течение полугода Россия вместе с Беларусью проводили учения. Но объективно мы не ожидали, что ваша страна предоставит в полном объеме свою инфраструктуру для проведения прямой интервенции в Украину…

Мы думали, что руководство Беларуси, н смотря на природную антидемократичность, гораздо умнее и попытается минимизировать свое участие в прямых военных действиях. Теперь юридически Беларусь на долгое время будет считаться страной, которая предоставила инфраструктуру для российского вторжения".

Детали: Подоляк подчеркнул, что Украина не планирует наступательную войну, а занимается обороной.

"Нас не интересует Россия ни по каким параметрам. Мы не собираемся нападать. Кстати, субъект по фамилии Лукашенко говорил, что готовилось нападение с четырех мест. Украина не милитаристская страна, которая вдруг собралась напасть на два государства и одновременно атаковать и Россию, и Беларусь. Это теперь стало мемом. В историю Лукашенко войдет как анекдотичный персонаж", – сказал советник Андрея Ермака.

По мнению Подоляка, требование Лукашенко, чтобы Беларусь была участником переговоров, связано как раз с желанием дистанцироваться от РФ и избежать максимальной ответственности.