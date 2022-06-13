Після ракетного удару по Чернігівщині людей з декількох сіл евакуюють
Понеділок, 13 червня 2022, 15:47
У деяких селах Прилуцького району Чернігівської області проводять евакуацію людей через загрозу пожеж після того, як в обід 13 червня туди вдарили трьома російськими ракетами.
Джерело: директор департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Сергій Болдирєв у коментарі "Суспільному"
Деталі: Уточнюється, що евакуація оголошена у селах Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець Прилуцького району оголошена евакуація.
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Пряма мова Болдирєва: "Причина – через ракетні удари є загроза розповсюдження пожежі".
Передісторія: 13 червня о 13:15 російські окупанти завдали удару трьома ракетами по Прилуках.