После ракетного удара по Черниговщине людей из нескольких сел эвакуируют
Понедельник, 13 июня 2022, 15:47
В некоторых селах Прилукского района Черниговской области проводят эвакуацию людей из-за угрозы пожаров после того, как в обед 13 июня туда ударили тремя российскими ракетами.
Источник: директор департамента гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА Сергей Болдырев в комментарии "Суспільному"
Детали: Уточняется, что эвакуация объявлена в селах Заезд, Петровское, Тихое и Сухоставец Прилуцкого района объявлена эвакуация.
Прямая речь Болдырева: "Причина – из-за ракетных ударов есть угроза распространения пожара".
Предыстория: 13 июня в 13:15 российские оккупанты нанесли удар тремя ракетами по Прилукам.