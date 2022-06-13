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После ракетного удара по Черниговщине людей из нескольких сел эвакуируют

Роман ПетренкоПонедельник, 13 июня 2022, 15:47
После ракетного удара по Черниговщине людей из нескольких сел эвакуируют
ФОТО: Телеграм-канал Труха

В некоторых селах Прилукского района Черниговской области проводят эвакуацию людей из-за угрозы пожаров после того, как в обед 13 июня туда ударили тремя российскими ракетами.

Источник: директор департамента гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА Сергей Болдырев в комментарии "Суспільному"

Детали: Уточняется, что эвакуация объявлена ​​в селах Заезд, Петровское, Тихое и Сухоставец Прилуцкого района объявлена ​​эвакуация.

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Прямая речь Болдырева: "Причина – из-за ракетных ударов есть угроза распространения пожара".

Предыстория: 13 июня в 13:15 российские оккупанты нанесли удар тремя ракетами по Прилукам.

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Темы: Черниговская областьобстрелпожарвойна
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