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"Зв’язані руки, простріляні коліна": на Київщині виявили нову братську могилу після нашестя росіян

Мазуренко Альона Понеділок, 13 червня 2022, 17:07
фото: ФБ Нєбитова

У Київській області виявили нову братську могилу, де росіяни катували та ростріляли 7 цивільних громадян.

Джерело: начальник Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов

Пряма мова: "7 цивільних громадян росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову.

Це масове захоронення розстріляних мирних жителів виявили сьогодні (13 червня - ред.) на позиціях солдатів Російської Федерації поряд із селом Мироцьке, Бучанського району.

У багатьох жертв були зв’язані руки та простріляні коліна. Зараз ми працюємо над тим, щоб ідентифікувати загиблих".

 
ФОТО: ФБ НЄБИТОВА
 
ФОТО: ФБ НЄБИТОВА
 
ФОТО: ФБ НЄБИТОВА

Знати більше: "Йшли брати Київ з клеєм та олівцями". На прикладі дивних трофеїв Андрій Нєбитов розвінчує міфи про армію РФ

Теми: БучавбивствоРосіявійна
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