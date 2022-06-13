"Зв’язані руки, простріляні коліна": на Київщині виявили нову братську могилу після нашестя росіян

У Київській області виявили нову братську могилу, де росіяни катували та ростріляли 7 цивільних громадян.

Джерело: начальник Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов

Пряма мова: "7 цивільних громадян росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову.

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Це масове захоронення розстріляних мирних жителів виявили сьогодні (13 червня - ред.) на позиціях солдатів Російської Федерації поряд із селом Мироцьке, Бучанського району.

У багатьох жертв були зв’язані руки та простріляні коліна. Зараз ми працюємо над тим, щоб ідентифікувати загиблих".

ФОТО: ФБ НЄБИТОВА

ФОТО: ФБ НЄБИТОВА

ФОТО: ФБ НЄБИТОВА

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