"Зв’язані руки, простріляні коліна": на Київщині виявили нову братську могилу після нашестя росіян
Понеділок, 13 червня 2022, 17:07
У Київській області виявили нову братську могилу, де росіяни катували та ростріляли 7 цивільних громадян.
Джерело: начальник Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов
Пряма мова: "7 цивільних громадян росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову.
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Це масове захоронення розстріляних мирних жителів виявили сьогодні (13 червня - ред.) на позиціях солдатів Російської Федерації поряд із селом Мироцьке, Бучанського району.
У багатьох жертв були зв’язані руки та простріляні коліна. Зараз ми працюємо над тим, щоб ідентифікувати загиблих".
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